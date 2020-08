Women, tutte le giocatrici in prestito

TORINO – Il progetto femminile di Juventus continua a conseguire risultati importanti. Lo dimostrano i verdetti del campo, ma non solo. Da sempre la società ha grande attenzione alla crescita delle giovani calciatrici e molte ragazze, dopo il percorso nel settore giovanile bianconero, sono poi pronte per giocarsi le proprie carte tra le grandi. In questa stagione tante sono partite in prestito per fare esperienza nei campionati di massimo livello: dieci in Serie A, cinque, invece, quelle che disputeranno il prossimo campionato di Serie B.

Nella massima serie giocheranno, nell’Empoli Ladies, Melissa Bellucci, Margherita Brscic, Benedetta Glionna e Martina Toniolo. Vestirà la maglia del Sassuolo, come lo scorso anno, Martina Lenzini, mentre Federica Anghileri, Paola Boglioni e Sofia Cantore saranno di casa alla Florentia. Asia Bragonzi e Ludovica Silvioni, infine, giocheranno rispettivamente all’Hellas Verona e alla Pink Bari.

Passando alla Serie B, Beatrice Beretta, Flavia Devoto e Valentina Puglisi saranno compagne di squadra al Tavagnacco e da avversarie affronteranno Beatrice Airola, all’Orobica, e Carlotta Masu, al Cittadella. Tutte pronte a crescere ancora.

