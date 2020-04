TORINO – Il giocatore del Chelsea, Willian, ha parlato ai microfoni di ESPN circa un suo eventuale approdo alla Juventus: “Sarri è un bravo allenatore. Aveva una idea tattica molto interessante, gli piaceva il bel gioco, con il possesso palla. In ogni caso ha vinto un titolo importante come l’Europa League e siamo arrivati terzi in campionato. Nel quotidiano è una persona molto tranquilla”.

