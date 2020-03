Willian: “Futuro? Voglio restare in Premier ma non escludo niente”

TORINO – Il trequartista brasiliano del Chelsea Willian ha parlato intervistato dai microfoni del The Sun del suo futuro, con la Juventus che lo sta seguendo.

“L’unica trattativa concreta è stata quella con il Chelsea per il rinnovo di contratto ma non è stato possibile. Volevano un contratto di due anni e io ne ho chiesti tre. Ora, tutto si è fermato. Il mio desiderio è quello di rimanere in Premier League, ma non escludo di giocare in altri campionati. Giocherò fino alla fine della stagione e vedrò cosa succede. Sentiamo le voci, sappiamo che suscitiamo l’interesse da parte dei club, soprattutto perché sarò libero sul mercato, sarò in grado di negoziare, per ora non ci sono offerte. Ritornare in Brasile non è qualcosa a cui penso ora. Non è nei miei pensieri, sono ancora molto interessato all’Europa”.

