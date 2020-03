Vlahovic: “Sto bene. Ronaldo il più forte contro cui ho giocato”

TORINO – Il calciatore della Fiorentina Dusan Vlahovic ha parlato intervistato dagli Autogol durante una diretta sul loro canale Instagram.

“Sto bene. In questi giorni non ho problemi e sono sereno. Anche li altri contagiati della Fiorentina sono ok. Patrick Cutrone sta bene”.

Più duro il derby di tra Partizan e Stella Rossa o la partita Fiorentina-Juventus?

“Contro la Juve ho giocato solo una volta a Torino. Siccome sono cresciuto con l’idea del derby di Belgrado, per ora devo dire Partizan-Stella Rossa. Anche perché quando giocavo io si giocavano lo scudetto. Però so benissimo quanto è importante a Firenze la partita contro la Juventus e spero di dare delle gioie ai tifosi viola perché se le meritano”

Il più forte avversario contro cui hai giocato?

“Per adesso Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. Ibra a Firenze ha fatto un gol da Playstation, anche se lo hanno annullato”.

