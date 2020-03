TORINO – Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Guardiola starebbe pensando di acquistare per la prossima stagione un centrale di livello come Leonardo Bonucci, per sostituire uno tra Stones e Otamendi che quest’anno non hanno brillato. Il Manchester City era vicino a prender il difensore della Juventus già nel 2018 ma poi non se ne è pi fatto nulla.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<