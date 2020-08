TORINO – Ora è ufficiale: Willian è un nuovo giocatore dell’Arsenal. Di seguito riportiamo il comunicato: “Willian ha iniziato con la squadra brasiliana del Corinthians, prima di passare allo Shakhtar Donetsk nell’agosto 2007. Nei suoi sei anni lì, ha vinto quattro titoli di Premier League ucraina e la Coppa Uefa nel 2009. Quattro anni dopo, ha firmato brevemente per Anzhi Makhachkala prima di passare al Chelsea, vincendo la Premier League e la Coppa di Lega alla sua seconda stagione in Inghilterra. Durante i suoi sette anni al Chelsea, ha vinto due titoli di Premier League, una FA Cup e l’Europa League. Ha collezionato 339 presenze, con 63 gol e 56 assist in quel periodo.

“Credo che sia un giocatore che può davvero fare la differenza per noi”, ha detto Mikel Arteta. “Lo abbiamo monitorato negli ultimi mesi, avevamo la chiara intenzione di rafforzare il trequartista e le posizioni di ala [e] è un giocatore che ci dà molta versatilità, può giocare in tre o quattro posizioni diverse. Ha l’esperienza di tutto nel mondo del calcio ma di avere ancora l’ambizione di venire qui e contribuire a portare il club a cui appartiene. Sono rimasto davvero colpito da tutti i colloqui che ho avuto con lui e da quanto volesse venire “. Willian ha collezionato 70 presenze e ha segnato nove gol per il Brasile, facendo il suo debutto internazionale nel 2011. Da allora ha rappresentato il suo paese ai Mondiali 2014 e 2018, alla Copa America 2015, alla Copa America Centenario e alla Copa America 2019 dove era un membro chiave della squadra che ha sollevato il trofeo in casa. Il direttore tecnico Edu ha detto: “Lo conosco molto bene, da molto tempo perché lavoriamo insieme per la nazionale brasiliana e ovviamente lo seguivo perché giocava per un altro club. Ha molti attributi fantastici come persona, come giocatore di football ovviamente, il suo carattere. Sono sicuro al 100% che tutti nello spogliatoio, i tifosi, io e Mikel apprezzeranno avere Willian al nostro fianco”. Willian indosserà la maglia numero 12.

