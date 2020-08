UEFA, Ceferin: “Final Eight in Champions ed Europa League anche il prossimo anno? In futuro può darsi, ma ora no”

TORINO – Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ha parlato ai microfoni di AFP Lisbona circa la possibilità di prorogare la momentanea riforma delle Final Eight anche l’anno prossimo per Champions ed Europa League: “Potrebbe essere interessante in futuro, ma non credo che potremo farlo, perché il calendario è troppo fitto. Non vedo dove potremmo piazzare un torneo in una o due settimane a maggio, credo sia impossibile. Fino a marzo non avevamo un piano e da allora abbiamo studiato dei piani B, C e D, quindi saremo in grado di adattarci perché il mondo non si fermerà per sempre a causa del virus”.

