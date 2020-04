Udinese, Mandragora: “Il mio modello è Pirlo. Alla Juve si respira una mentalità vincente”

TORINO – Rolando Mandragora, centrocampista dell’Udinese, ha parlato in una diretta Instagram insieme a Cronache di Spogliatoio. Queste le sue risposte più interessanti.

La Juventus?

“Ho fatto il salto da Pescara a Torino, sono arrivato da infortunato e ho iniziato ad allenarmi a marzo,mentre eravamo in corsa su tutte e tre le competizioni. Andavano al triplo, non c’era mai recupero e la qualità dei passaggi era immensa. Diventa difficile vincere un duello o recuperare il pallone. Quando entri in uno spogliatoio così importante c’è una mentalità vincente che si respira, è nell’aria”.

L’affetto dei tifosi?

“Gli attestati dei tifosi sono indescrivibili. Da piccolo mi piaceva chiedere foto e guardare i campioni: li vedevo come supereroi. Quando un bambino mi chiede una foto oggi è emozionante potergliela regalare”.

Il mio modello?

“Pirlo. Mi è piaciuto seguire De Rossi e Gerrard, mi piace Busquets. Il numero 38 con cui ho esordito lo porto dietro perché è stato il mio primo numero”.

Dove mi vedo fra 10 anni?

“Spero di essere in grande forma per poter giocare a livelli alti. Per noi calciatori fare progetti a lungo termine è difficile, cerco di vivere la giornata per trovarmi davanti un futuro luminoso”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<