Toni: “Sono per il tridente Dybala-Higuain-Ronaldo. L’Italia uscirà da questo momento più forte di prima”

TORINO – L’ex attaccante Campione del Mondo nel 2006, Luca Toni, ha parlato ai microfoni di Fanpage.it circa il momento di emergenza sanitaria in Italia e degli effetti sul mondo del calcio: “Noi italiani abbiamo dimostrato di essere i più forti in qualsiasi momento e solo restando uniti, anche oggi, potremo dimostrare lo stesso. In un momento di difficoltà generale come questo, nella nostra chat è partita l’idea di fare qualcosa che potesse aiutare il nostro Paese. Da Cannavaro, il capitano, a Del Piero, sono partite diverse proposte che ci hanno portato poi a dare vita a questa raccolta fondi che sta avendo davvero un buon riscontro. Riprendere allenamenti? No, io penso che adesso sia più importante la salute dei cittadini, è giusto rispettare le regole e il calcio viene dopo. Prima bisogna c’è da tutelare la salute dei cittadini. Chi con Ronaldo in attacco nella Juve? A me piacerebbe vederli tutti e tre insieme, la Juventus può permettersi anche di schierare tre attaccanti così importanti, anche se dovrebbero sacrificarsi tutti. L’ha fatto il Barcellona in passato, non vedo come non possa farlo anche la Juventus”.

