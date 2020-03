Toni: “Se non ci sono partite giusto tagliare gli stipendi”

TORINO – L’ex giocatore Luca Toni ha parlato intervistato dai microfoni di calciomercato.com.

“Stipendi? Se non ci sono partite è giusto che le società non paghino i giocatori, è una conseguenza di quello che sta succedendo. E’ giusto però fare una distinzione, perché il calcio non è tutto uguale: chi guadagna oltre un certo tetto d’ingaggio deve fare un sacrificio. Lei se lo sarebbe tagliato? Sì, io l’avrei fatto. Ma penso sia una cosa normale, per andare incontro alle società”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<