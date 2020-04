Tardelli: “Tutto questo marasma sta creando disamore nei confronti del calcio”

TORINO – L’ex giocatore bianconero Marco Tardelli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Stampa, dove ha parlato della situazione di emergenza che sta colpendo l’intero continente.

“Riunioni annunciate, annullate, riprogrammate, interrotte per impossibilità di raggiungere un comune accordo. Tutti contro tutti. Chi vuole fermare la stagione, chi vuole portarla a termine con diverse soluzioni, cercando, ahimè, attraverso questa diatriba vantaggi economici personali. Tutto questo marasma sta creando disamore nei confronti del calcio. Disamore verso i club, verso le leghe e verso le federazioni. Si è fermata l’Uefa: è stata questa la decisione del presidente Alexander Ceferin a mio parere sensata nel rispetto delle persone. Gianni Infantino, presidente Fifa, si è mostrato pronto a fornire un grosso aiuto economico al mondo del calcio. Un mondo che ha sempre desiderato e rivendicato una totale indipendenza dalla politica, scelta che ritengo giusta, ed allora è proprio questo il momento per conquistarcela davvero la nostra indipendenza con scelte sagge e collegiali. È un’emergenza che nessuno si aspettava quella che siamo costretti ad affrontare. Il nostro paese sta lottando, con problemi, drammi e tragedie ben più importanti. Credo che dovremmo sfruttare questa calamità per cercare di cambiare anche il mondo del calcio che non riesce, con queste regole, a stare in piedi. Figuriamoci a correre. Dovremmo cambiare dentro, lasciar perdere gli egoismi, pensare al sistema calcio nella sua totalità”.