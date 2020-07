Tacconi: “Se la Juve vincerà la Champions, Ronaldo potrebbe andare via”

TORINO – L’ex portiere della Juve Stefano Tacconi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de Il Giornale, dove ha parlato anche di Cristiano Ronaldo.

“CR7 vincerà classifica cannonieri in Italia, Immobile è in crisi come la Lazio e dunque glielo auguro di raggiungere quest’altro record. Dico di più: se la Juventus dovesse vincere la Champions League per me Ronaldo va via perché avendo un anno di contratto si metteranno d’accordo per venderlo e per rientrare dell’investimento fatto… Se non dovesse vincerlo invece ritenterà un altro anno alla Juventus per poi andare in America o in Cina… Se non dovesse vincere non penso sia un flop anche perché non è facile vincerla anche perché non c’è solo CR7 ma tutta una squadra dietro e bisogna poi capire se gli acquisti sono stati azzeccati ma lo si saprà solo a fine stagione e a bocce ferme”.