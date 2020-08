Suarez verso la rescissione con il Barcellona

TORINO- Luis Suarez potrebbe risolvere presto il contratto che lo lega al Barcellona, attualmente in scadenza a giugno 2021. È questa la clamorosa notizia riportata da Radio Catalunya secondo cui il nuovo allenatore blaugrana Ronald Koeman avrebbe telefonato all’attaccante uruguaiano – che nei giorni scorsi non aveva ricevuto nessuna comunicazione in merito alla ripresa degli allenamenti – per informarlo che non proseguirà più con il Barcellona.

