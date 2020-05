Spalletti: “Bisogna tornare a giocare. La gente e le persone vogliono vedere il calcio”

TORINO – L’ex allenatore di Inter e Roma, Luciano Spalletti, ha parlato ai microfoni di Sky Sport circa la ripresa del campionato di Serie A: “Qualunque soluzione verrà adottata per finire il campionato farà contenti e scontenti”, ha sottolineato il mister toscano. “Quando cambiamo le cose in corsa non esiste una soluzione equa per tutti, io penso che bisognerà tornare a giocare pensando soprattutto e mettendosi le mani sul cuore perché la gente e le persone vogliono vedere il calcio”. “Io – ha sottolineato – sarei contento di veder ripartire il nostro campionato. Andrà fatto pensando alla gente e a quanto ha sofferto in questo periodo. Il calcio è uno degli strumenti più potenti per tornare alla normalità”.

