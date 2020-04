Spadafora: “Stiamo pensando a un piano straordinario per riprese dello sport a maggio”

TORINO – Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha parlato attraverso un video di Facebook circa la ripresa dello sport in Italia: “Stiamo pensando a un piano straordinario per le iniziative che devono partire da maggio, ossia da quando speriamo di poter essere fuori dall’emergenza Coronavirus e poter pensare al futuro. Ma per poter ripartire da maggio è necessario che a quella data tutte le realtà sportive arrivino con le risorse utili”.

