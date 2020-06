Serie A, Brescia-Genoa 2-2

TORINO – (ANSA) – Due rigori realizzati da Iago Falque e Pinamonti rispondono al doppio vantaggio del Brescia con Donnarumma e Semprini. Finisce 2-2 la sfida valida per la 28/a giornata della Serie A che metteva in palio punti salvezza: per la squadra di Lopez, che avanti 2-0 si era illusa di centrare la vittoria e si è invece vista rimontare, la classifica resta sempre proibitiva. Il Genoa con un punto di vantaggio sul Lecce terzultimo. (ANSA).

