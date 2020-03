Sconcerti sul taglio stipendi: “La Juve ha preso due piccioni con una fava”

TORINO – Il noto giornalista Mario Sconcerti, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Calciomercato.com, dove ha parlato anche del taglio stipendi della Juve.

“Io sono stato inizialmente entusiasta e ho visto dietro questo accordo una grande società, che a insegnato a tutti gli altri come si fa. Poi ho riflettuto. E ti dico che vorrei approfondire la questione perché non conosco bene le clausole, non capisco – ma per colpa mia – in che modo due-tre mesi tolti adesso verranno pagati nella prossima stagione. L’impressione mia è che sia stata fatta una grande operazione tecnica, di bilancio. La Juventus ha posticipato i pagamenti. Hanno tolto 90 milioni dal bilancio e ne pagheranno 70-75 durante la prossima stagione. Hanno preso due piccioni con una fava. Ripeto: credo sia un’operazione che resta straordinaria ma anche straordinariamente astuta, c’è molto poco di eroico”.