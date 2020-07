Scaroni: “Milan ora diverte, conferma Pioli eccellente”

TORINO – (ANSA) – “Il Milan di Pioli è divertente, giovane e attivo. La sua conferma non può che farmi piacere, un po’ di continuità ci fa bene”. Paolo Scaroni applaude al rinnovo del tecnico, considerata “una scelta eccellente”. “Pioli – aggiunge a Milan Tv il presidente rossonero – ha saputo costruirsi credibilità e stima, è un vero gentleman: si è comportato bene anche in un momento delicato in cui sembrava dovesse essere sostituito ed è rimasto focalizzato sul suo lavoro. La gara con la Juventus mi è piaciuta da matti”. (ANSA).

