Sassuolo, Caputo: “Voglio finire il campionato. Sull’esultanza dopo il gol col Brescia…”

TORINO – L’attaccante del Sassuolo, Francesco Caputo, ha parlato alla Gazzetta dello Sport circa la situazione di emergenza sanitaria in Italia ed i suoi effetti sul calcio: “Il mio desiderio è chiudere il campionato. Rispetto tutte le regole, ma l’unica cosa che voglio è giocare. Mi manca troppo. Ogni tanto mi riguardo quei due gol e mi emoziono. La sua testa cosa dice? È una testa preoccupata, ma positiva. Voglio giocare. Mia moglie ha più paura. L’esultanza col Brescia? Il foglio è a casa. L’ho conservato. Me lo terrò per sempre. Ogni tanto lo guardo e mi emoziono. Ma il merito è soprattutto di mia moglie Annamaria. È lei che l’ha pensato. Mi ha detto “fai qualcosa per questo momento”. Ho scritto “andrà tutto bene, restate a casa”. Non ne ho parlato con nessuno. Solo col team manager che lo custodiva. E quando ho segnato l’ho mostrato. Non avrei mai immaginato facesse il giro del mondo. Mi sono arrivati messaggi anche dall’estero. Con una semplicità assurda è venuto fuori un messaggio bellissimo”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<