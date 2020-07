Samp, Ranieri: “Parma ci potrebbe dire che siamo salvi”

TORINO – (ANSA) – “Parma ci potrebbe dire che siamo salvi, dunque voglio il massimo dai miei ragazzi” Claudio Ranieri non ha dubbi, quello di domenica al Tardini potrebbe essere il match point per la salvezza della sua Sampdoria. Ai canali ufficiali della società ligure, non vuole sentire parlare della stracittadina col Genoa in programma il 22 luglio (” Il derby è un’altra partita”) ma avverte tutti: ” Il più non è fatto, dobbiamo restare sul pezzo. Solo così saremo una squadra. Voglio rivedere la mia Sampdoria post-Covid, questa mi piace. Puoi perdere, ma se sai di aver fatto la prestazione sei soddisfatto”, continua ancora il tecnico blucerchiato che dal primo minuto potrebbe riproporre la coppia formata da Quagliarella e Gabbiadini . A centrocampo invece toccherà al duo Ekdal-Linetty. E saranno convocati anche il difensore Tonelli e il centrocampista Vieira che hanno recuperato dai rispettivi infortuni. Vietato mollare proprio adesso ad un passo dal traguardo è l’imperativo di Ranieri: “Giocando ogni tre giorni non è facile. Si viaggia, si torna alle 3 o alle 5 del mattino, il giorno dopo ci si rivede per l’allenamento. Ci vuole veramente una grossa determinazione, quella che io chiedo in questa ultima parte di campionato. Da giocatore non ero un fenomeno – ha concluso Ranieri -, ma non mollavo mai. Accettavo la sconfitta, ma facendo il massimo”. (ANSA).

