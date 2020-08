TORINO – Intercettato a Forte dei Marmi, il premier Matteo Salvini, ha rilasciato delle dichiarazioni, dove ha parlato anche di Andrea Pirlo.

“A me basta che il Milan batta la Juve sia all’andata che al ritorno. Poi per il resto Pirlo era e resta un grande, ma a me interessa che perda due partite. Se è una scelta azzardata? Avranno fatto le loro valutazioni, loro sanno meglio di me il mestiere”.