Ronaldo, l’aneddoto di Silvestre: “La prima volta che lo vidi fece impazzire O’Shea in amichevole”

TORINO- Ai microfoni di Four Four Two, l’ex difensore francese Mikael Silvestre ha parlato di Cristiano Ronaldo, suo compagno ai tempi del Manchester United: “Lo vidi per la prima volta in occasione di un’amichevole contro lo Sporting Lisbona nel 2003. Ferguson, prima della gara, ci disse di fare attenzione a questo ragazzino, che poi ci saremmo ricordati bene alla fine della partita. Cristiano mise in mostra tutte le sue qualità, torturando il povero O’Shea sulla fascia. Ricordo poi che, prima di tornare in albergo, Sir Alex ci fece aspettare sul pullman perchè stava trattando il passaggio di Ronaldo allo United”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<