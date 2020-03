Ronaldo e Georgina in isolamento, lei esce a fare shopping

TORINO – L’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo sta passando la sua quarantena a Madeira insieme alla famiglia.

Il giocatore portoghese è in isolamento dopo la positività di Daniele Rugani, e sta passando il periodo di clausura nella sua casa portoghese: stando a quanto riporta però El Desmarque in Spagna, lunedì Georgina sarebbe stata vista in centro a fare shopping, notizia che ha destato molto stupore ed è destinata a fare molto rumore.

