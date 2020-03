TORINO – Nella giornata di ieri, il fenomeno della Juve Cristiano Ronaldo, si è concesso una passeggiata nella sua Funchal, in compagnia della splendida Georgina e dei suoi due figli, come testimoniato dalle varie foto che circolano sui social. Passeggiata che però è diventata motivo di dibattito sul web, dove in molti lo hanno accusato di aver violato le regole previste per la battaglia contro il Coronavirus.