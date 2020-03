Reina: “Ho avuto paura, non respiravo più. Per giorni chiuso in una stanza”

TORINO – L’ex portiere del Milan, Pepe Reina, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport circa la situazione che sta vivendo in Inghilterra per il coronavirus: “Qui in Inghilterra i tamponi li fanno esclusivamente ai malati gravi, ma nel mio caso non vi erano dubbi. Virus. Il fisico ha reagito bene. I medici della Premier, mi hanno dato tutte le informazioni necessarie, oltre al protocollo da seguire. Sono stato isolato dopo aver accusato i primi sintomi del virus. Febbre, tosse secca, un mal di testa che non mi abbandonava mai, quel senso di spossatezza. L’unico spavento quando per venticinque minuti mi è mancato l’ossigeno, come se la gola si fosse improvvisamente ristretta e l’aria non riuscisse a passare I primi sei, otto giorni li ho trascorsi chiuso in una stanza. Ho cominciato a uscire nelle ore notturne, quando i ragazzi e i miei suoceri dormivano. Loro li tengo ancora a distanza, non sono più giovanissimi”.

