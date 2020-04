Ravanelli: “La Juve aveva intrapreso la strada giusta per arrivare in fondo a tutte le competizioni”

TORINO – L’ex attaccante della Juve Fabrizio Ravanelli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Tuttojuve, dove ha parlato anche della stagione dei bianconeri.

“Una squadra con alti e bassi, comunque forte, con una grande mentalità che quando ha pensato di giocare la partita e dare dimostrazione della propria forza, l’ha sempre dimostrato, credo che l’ultima partita contro l’Inter abbia fatto vedere il carattere della squadra che era sulla strada giusta dopo la sconfitta con il Lione, aveva lasciato forse la speranza di aver intrapreso la strada giusta per portarci alla vittoria sia in campionato, che arrivare fino in fondo in Champions, visto che comunque con l’Inter la squadra è riuscita a giocare una delle poche partite ad alta intensità per novanta minuti, la Juve ha sempre fatto anche ottime partite, ma come intensità e dinamicità non è mai riuscita a fare i novanta minuti ad eccezione di qualche partita in Champions e con il Napoli in casa. Spesso ha lasciato spazio all’avversario ed un pò di amaro in bocca a tutti i tifosi. Contro l’Inter ha dimostrato di essere, forse, sulla strada giusta”.