Preziosi: “Modifiche alla durata del mercato? La finestra estiva è già fin troppo lunga…”

TORINO – Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport circa la ripresa del campionato e ad eventuali modifiche sulla durata del mercato: “Non so quanto valga la pena pensare anche solo a un tentativo per cercare di evitarlo. E sulla questione mercato? Non ho alcun dubbio: la durata standard, quella estiva, è già fin troppo lunga. Può quindi immaginare il mio pensiero su quattro-cinque mesi di trattative. Non esiste proprio. I calciatori potrebbero essere condizionati. Vuole approfondire? Le società chiamano, magari offrono molto denaro e con- tratti più pesanti, si fanno promesse, si presentano dei progetti e gli agenti si muovono… e i giocatori, in queste condizioni, con quale spirito scenderebbero in campo? Capisco che serva per forza una soluzione: personalmente, potrei averne una”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<