Premier Albania: “Sono juventino fin da bambino, sul mio letto c’era la foto di Zoff…”

Il Premier dell’Albania, diventato popolare dopo il video in cui ha annunciato di inviare medici albanesi in Italia per sostenere il paese in stato di emergenza sanitaria, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “Combattiamo, come tutti. Coscienti della nostra debolezza, siamo stati i primi a mettere… l’autobus davanti alla porta, come direbbe il grande José! Toccando ferro, i numeri ci stiano dando ragione finora. Io sono juventino fin da bambino, sopra il mio letto c’era la foto di Zoff. Prima di spegnere la luce lo guardavo, ricordavo a mia nonna che Dino era grande grazie a sua nonna che gli dava tante uova… Ieri, oggi e sempre, Zoff è il mio preferito. E confesso la mia macchia su Mou: quando era in Italia, mi affezionai cosi tanto che ho gioito per le sue vittorie! Lo so, sembra una peccato mortale, ma da fedele lettore della Gazza non posso nasconderlo. Cos’è la Juventus? L’emanazione dello spirito che fa quadrato per vincere, anche contro ogni previsione. Mi hanno fotografato con giubbotti del club: sono belli, vanno bene in tempi duri come questi. Vale la pena rischiare di perdere qualche elettore interista…”.

