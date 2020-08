Prandelli: “Se la Juve ha fatto questa scelta, significa che Pirlo è già pronto”

TORINO – L’ex allenatore della nostra Serie A, Cesare Prandelli, ha rilasciato delle dichiarazioni, dove ha parlato anche della scelta di Andrea Pirlo sulla panchina della Juve.

“Un club come quello bianconero non impazzisce in ventiquattr’ore, ha valutato ogni particolare e se ha deciso di puntare su di lui è perché tutti lo conoscono come persona ed è una garanzia. Chiaramente non si può giudicare l’allenatore, ma se hanno fatto questa scelta è perché hanno ritenuto che Andrea fosse già pronto, mi fido di loro”.