Post gara al training centre: scarico per chi ha giocato ieri, personalizzato per il resto del gruppo

TORINO – La marcia della Juve procede serrata, esattamente come il calendario di questa inedita Serie A di luglio, che già sabato (ore 17.15, Allianz Stadium) vede in agenda per i bianconeri un nuovo impegno.

E che impegno: il Derby della Mole, contro il Torino. La Juve, rientrata ieri da Genova, ha svolto quindi questa mattina la seduta di allenamento post gara, incentrata come sempre su una fase di scarico per chi ha giocato ieri, e lavoro personalizzato per il resto del gruppo.

Domani sarà già antivigilia: appuntamento in campo al mattino.

