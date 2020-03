Paratici: “Mercato dopo il coronavirus? Ci saranno scambi stile Nba…”

TORINO – Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, ha parlato ai microfoni di Tuttosport su come sarà il mercato dopo la fine della pandemia di coronavirus: “Ci saranno molti scambi, una situazione che avvicinerà il calcio all’NBA. È presumibile che alcuni club, ad esempio in Germania, possano beneficiare della generale situazione di crisi in virtù di un’economia sottostante più solida di altre”. Diversa invece l’idea di Giuseppe Marotta: “Al di là delle date che sono ancora tutte da stabilire, penso che sarà un mercato inevitabilmente più povero e nel quale potrebbero esserci quindi più scambi. Assisteremo a una generale diminuzione dei prezzi perché il problema è globale. Sarà importante poter sfruttare le risorse del vivaio”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<