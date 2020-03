Padoin: “Se le temperature lo consentono, riprenderei anche a luglio”

TORINO – L’ex giocatore della Juve Simone Padoin, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni del sito ufficiale dell’Ascoli, dove ha parlato della ripresa del campionato.

“E’ tutto in divenire, credo che dopo Pasqua si potrà fare una valutazione. Non avrei problemi a riprendere a giocare anche a giugno o luglio, nonostante le alte temperature. Per la correttezza e l’equità dei campionati credo che sarebbe ideale terminarli. Poi ci saranno club come il Benevento, che chiaramente vorrà terminare la stagione, altri che invece sono in zona retrocessione e che vorranno annullare il campionato. Noi giocatori abbiamo voglia di riprendere, è chiaro, ma compatibilmente con la situazione sanitaria. Il primo dovere civile è la garanzia della salute nostra e degli altri”.