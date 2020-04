TORINO – L’ex giocatore ora direttore sportivo dell’Ajax Marc Overmars ha parlato intervistato dai microfoni del quotidiano olandese Telegraaf.

Queste le sue parole sulla situazione attuale: “Incomprensibile che UEFA e Federcalcio olandese non interrompano definitivamente le competizioni. Sono come Trump una settimana fa: con centinaia di morti ogni giorno, per loro l’economia è più importante della salute.”

