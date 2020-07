Oppositionwatch: l’Udinese

TORINO – Giovedì sera la Juventus affronta per la terza volta in questa stagione l’Udinese. Nelle prime due sfide, la squadra allenata da Mister Sarri ha sempre vinto: 3-1 in campionato e 4-0 in Coppa Italia.

L’ANDATA A TORINO

Il 15 dicembre scorso all’Allianz Stadium fu una partita senza storia, con tre reti realizzate nei primi 45’ grazie alle firme di Ronaldo (2) e Bonucci. Nel recupero gol della bandiera di Pussetto. Una gara dominata dalla Juventus, con il 66% di possesso palla e 24 tiri totali, 9 dei quali nello specchio della porta. Tre punti conquistati anche grazie ad un grande agonismo in mezzo al campo, con 38 duelli vinti contro i 32 dei friulani.

L’UOMO PIÙ IN FORMA: KEVIN LASAGNA

demiral lasagna udinese

La squadra allenata da Luca Gotti – in carica dal 1 novembre 2019 al posto dell’esonerato Igor Tudor – occupa la 16° posizione in classifica con 36 punti, frutto di 9 vittorie, 9 pareggi e 16 ko, con 32 gol fatti e 48 subiti. Tra le mura amiche ha ottenuto 5 successi, 5 pareggi e 6 sconfitte. Da quando è ripresa la Serie A, l’andamento è stato altalenante. Nel match giocato domenica scorsa si è dovuta arrendere 2-1 a Napoli, nonostante il vantaggio firmato De Paul. Nell’ultima gara interna disputata ha imposto il pareggio 0-0 alla Lazio, mentre per trovare l’ultima vittoria alla Dacia Arena bisogna risalire al 12 gennaio, 3-0 al Sassuolo.

L’uomo più in forma è l’attaccante Kevin Lasagna, l’unico della rosa ad essere in doppia cifra in campionato con 10 reti, 6 realizzate nelle ultime 7 partite. Nella classifica dei migliori marcatori stagionali lo inseguono De Paul (7), Okaka (6), Nestorovski, Fofana e Sema (2), Becao, Stryger Larsen e Pussetto (1). L’unico giocatore invece ad aver disputato tutte le partite, senza neanche saltare un minuto, è il portiere Juan Musso. L’estremo difensore argentino è diventato anche uno specialista nel parare i rigori, avendo neutralizzato quelli di Petagna della SPAL e Pinamonti del Genoa.

