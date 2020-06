Oggi visite mediche per Arthur e Pjanic al JMedical: il brasiliano atterrato a Torino in tarda notte

TORINO – Arthur è arrivato a Torino. Il giocatore brasiliano è atterrato a mezzanotte inoltrata all’aeroporto di Caselle e si è riposato qualche ora in hotel. Stamattina al JMedical sono previste le visite mediche di rito prima della firma sul nuovo contratto sia per l’ex blaugrana che per Pjanic. Oltre ad Arthur, infatti, è sbarcato a Torino anche il medico del Barcellona che si occuperà del bosniaco. Lo scambio sarà ufficializzato il prossimo 2 settembre, con l’apertura del mercato.

