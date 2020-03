Ogbonna: “Inizialmente ci deridevano, pensavano che stessimo esagerando ed esasperando la questione…”

TORINO – L’ex difensore della Juventus, Angelo Ogbonna, ha parlato ai microfoni di TMW circa la situazione di emergenza sanitaria in Italia vista dall’Inghilterra: “Inizialmente ci deridevano, pensavano che stessimo esagerando ed esasperando la questione. Io vivo a Londra ma sono da subito stato preoccupato per noi e per la famiglia in Italia. Devo dire la verità: nell’aria, almeno a Londra, la preoccupazione c’era. Supermercati vuoti, meno gente a giro. Però Londra non è l’Inghilterra. Ora anche il calcio si è fermato. Aspettiamo direttive future da parte della FA per capire cosa faremo. Ci sono altre priorità, adesso che anche Johnson è positivo al Covid19, la preoccupazione è cresciuta. Ci alleniamo da casa. Abbiamo le nostre direttive, date dallo staff di Moyes, teniamo informato il club quotidianamente. Il problema è che viviamo in appartamento, per alcuni la sistemazione è ancora provvisoria e per una preparazione ad hoc servirà tempo. E’ giusto pensare che poi ci vorrà un mese per tornare in forma. La problematica, però, è che adesso non hai modo di allenarti come vorresti”.

