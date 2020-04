Oddo: “La Lazio non ha la stessa forza economica della Juve ma è un esempio per tutti”

TORINO – L’ex terzino della Lazio Massimo Oddo, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, dove ha parlato della lotta scudetto tra Lazio e Juve.

“Confermo il fatto che c’è da prendere esempio da questa Lazio. Non tanto per quello che ha fatto quest’anno ma come c’è arrivata. E’ una società che non ha un potenziale economico come può avere la Juve ma nell’arco degli anni si è costruita da sola. Dai giocatori all’allenatore giovane che è cresciuto tantissimo. E’ l’esempio della programmazione e deve essere portata ad esempio a tutti”.