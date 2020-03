Nouri, esce dal coma e l’Ajax non gli rinnova il contratto

TORINO – Qualche giorno fa è arrivata la meravigliosa notizia sul risveglio dal coma del gioiellino dell’Ajax Abdelhak Nouri che, è durato per quasi 2 anni. Ma la clamorosa indiscrezione su questa vicenda arriva dal quotidiano olandese Telegraaf, il quale ha svelato la volontà dell’Ajax di non rinnovare il contratto del giocatore, in scadenza il 1 luglio 2020. La società lo ha rispettato per tutta la durata del termine ma ora non avrebbe alcuna intenzione di rinnovarlo, anche a causa della crisi economica che sta colpendo tutte le società per via del virus, almeno a detta loro. La famiglia e l’entourage del giocatore non avrebbero digerito questa decisione, al punto tale di interpellare un avvocato e procedere con le rispettive azioni. Staremo a vedere l’evolversi della situazione nei prossimi mesi.