Non solo Arthur: oggi visite mediche anche per il giovane talento portoghese Felix Correia

TORINO – Un altro scambio di mercato sta per essere ufficializzato dalla Juventus, ma stavolta si tratta di giovani: Felix Correia, ormai ex Manchester City, farà le visite mediche stamattina al JMedical insieme ad Arthur. Ai Citizens, invece, andrà Pablo Moreno, ormai ex Juventus Under 23 acquistato 2 anni fa dal Barcellona. Felix Correia è considerato una delle migliori promesse del calcio portoghese e gioca nel ruolo di esterno d’attacco.

