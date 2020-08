Moratti punge: “Juve? Un conto è essere eliminati dal PSG, altra cosa dalla settima del campionato francese”

TORINO – L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, ha parlato ai microfoni del Quotidiano Sportivo dell’eliminazione della Juve dalla Champions League: “Guardi, a me Mbappe fa venire in mente Garrincha, il compagno di Pelé. Quando parte palla al piede, puoi solo sparargli, sempre se riesci a metterlo nel mirino. E poi Neymar, ha giocato a tutto campo, come non faceva da tempo. Ecco, perdere contro gente così non è un disonore. La Juve? Beh, un conto è essere eliminati dal Psg, altra cosa andare a casa contro la settima classificata del campionato francese. Onestamente, non c’è paragone. Io non ho consigli da dare. All’Inter per rivincere la Champions aspettammo 45 anni, la Juve è alle soglie delle nozze d’argento con il digiuno, magari fa prima di noi…”

