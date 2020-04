Montero: “Demiral simile a me? Sono orgoglioso che la gente si ricordi di me, ma lui è più bravo”

TORINO – L’ex giocatore della Juventus, Paolo Montero, ha parlato ai microfoni di Tuttosport: “L’arrivo di Sarri difficile da immaginare? No, però dopo averlo conosciuto e vedendo giocare le sue squadre ero stra convinto che sarebbe arrivato in alto. E sono felice che sia alla Juve. Ho un debole per lui come allenatore e adoro il suo percorso, gavetta vera. Una favola stupenda. Mi piace anche la sua Juve. Normale che ci siano ancora margini di miglioramento. A volte la qualità del gioco dipende anche dalla condizione dei giocatori. Che sensazioni mi trasmette de Ligt? Fantastiche. E nelle ultime partite prima dello stop, ha dimostrato quello che è e che sarà: uno dei più forti del mondo. Si vede dal suo sguardo che ha una testa impressionante, non da ventenne. Demiral simile a me? Sono orgoglioso che la gente si ricordi di me, ma lui è più bravo”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<