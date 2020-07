Moggi: “Sono tanti i 36 gol subiti dalla Juve”

TORINO – L’ex ad della Juve Luciano Moggi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Libero, dove ha parlato anche della sua ex squadra.

“Vince comunque la Juve meritatamente, pur rischiando qualcosa sul finire, ma mette in mostra una quadratura non certamente perfetta sul piano del gioco (e per quanto riguarda i gol subiti: 36 sono troppi). Ronaldo è ancora protagonista, con al fianco un Dybala imprescindibile (migliore in campo) che oltre a fare gol riesce, con le sue magie, a mettere in condizioni gli altri di segnare”.