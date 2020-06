Moggi: “Juve favorita ma campionato ancora aperto a tutti”

TORINO – L’ex ad della Juve Luciano Moggi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de Il Libero, dove ha parlato anche della lotta scudetto.

“La ripresa del campionato ha stravolto i pronostici iniziali con alcuni risultati inaspettati e il finale di stagione non è per niente scontato. Sebbene la Juve resti favorita, lo scudetto non è ancora certo perché con un calendario così complesso, sia dal punto di vista climatico che di orari, le difficoltà possono venir fuori per chiunque”.