Michela Persico e Rugani aspettano un bambino. La compagna rivela: “Ho paura”

TORINO – La compagna di Daniele Rugani, Michela Persico, ha parlato ai microfoni di Chi rivelando la sua gravidanza. Il giocatore bianconero e la fidanzata sono entrambi positivi al coronavirus e ora hanno paura: “Non riesco ancora nemmeno a parlarne. Ma al momento devo capire cosa succederà – dice la Persico a Chi -. Spero che il virus non incida sulla gravidanza. I medici mi hanno assicurato che non dovrebbero esserci problemi. Ma mettetevi nei miei panni: ho una paura infinita. Non ho sintomi, sono sola, al momento non posso vedere nessuno. Ma ce la farò”.

