TORINO- Mario Mandzukic, ex attaccante della Juventus, è incerto tra il ritorno in Serie A e l’approdo nella Super Lig turca. Il suo agente infatti, ha parlato di un forte interessamento da parte del Galatasaray. Turchi che offrirebbero al giocatore un ruolo in primo piano, oltre ovviamente a un ingaggio sicuramente superiore a molte altre offerte provenienti dalla Serie A.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<