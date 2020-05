TORINO – L’ex difensore del Milan Paolo Maldini, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Che Tempo Che Fa in onda su Rai 2, dove ha parlato anche della lotta scudetto.

“Per la legge dei grandi numeri direi Lazio perché la Juve ha vinto tanto. Io ho detto che il calcio deve provare a ripartire, poi è chiaro che tutto va fatto in sicurezza. Poi se non si potrà finire non si finirà, ma credo che si debba provare”.