Lucescu: “Pirlo ha una grandissima esperienza internazionale, farà bene alla Juve”

TORINO – Mircea Lucescu, ex allenatore di Inter e Shakhtar Donetsk e attuale della Dinamo Kiev, ha parlato ai microfoni di Sky Sport circa l’arrivo di Pirlo sulla panchina della Juventus: “Era un giocatore molto equilibrato, non poteva stare fuori dal campo. Pirlo e Baronio erano amici, non è una sorpresa ritrovarli insieme. Sono convinto farà molto bene, ha una grandissima esperienza internazionale. Allo Shakhtar ci sono i miei ragazzi, mentre l’Inter è la mia squadra italiana. Forse cambierà qualcosa con Pirlo alla Juventus”.

