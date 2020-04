Lucas Vazquez: “Ronaldo un professionista incredibile, sprona tutti a dare il massimo”

TORINO – L’attaccante del Real Madrid e della Nazionale Spagnola Lucas Vazquez ha parlato intervistato dai microfoni di Bleacher Report.

All’andata contro la Juventus in Champions League del 2018, sei stato uno dei giocatori più vicini in campo per assistere al capolavoro di Cristiano. Come ti sei sentito e a cosa pensavi in quel momento?

“Ho visto il centro di Carvajal, la palla stava arrivando nella zona in cui mi trovavo, e all’improvviso sono apparse delle gambe… Ho visto che era Cristiano e ha segnato un gran gol. E ho pensato che era stato un bene che quelle gambe fossero apparse!”

Sono sicuro che te lo dicono sempre, ma com’è stato giocare e allenarsi con Ronaldo?

“È un professionista incredibile e ha preteso il massimo da se stesso e dai suoi compagni, quindi ha spronato tutti a dare il massimo.”

Come ti sei sentito quando Cristiano se n’è andato?

“Bisogna capire le sue decisioni, ognuno deve seguire la propria strada.”

