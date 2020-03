Longhi: “Scudetto? Giusto portare a termine il campionato”

TORINO – Il giornalista Bruno Longhi ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Sportiva.

“Assegnazione scudetto 2006? E’ un’altra situazione rispetto a quella di oggi. Oggi la cosa più giusta sarebbe quella di portare a termine la stagione, seppur in un campionato particolare ed anomalo. Oppure si potrebbe allargare a 22 squadre il prossimo campionato, perché sarebbe un’ingiustizia escludere il Benevento che ha vinto la B da mesi. La soluzione playoff sarebbe un palliativo per uno scudetto che sarebbe poi contestato. Spostare l’Europeo al 2021 darebbe respiro a tutto, ma bisogna vedere il decorso di questo virus perché stiamo brancolando nel buio. Radu? Dalle notizie che ho tornerà all’Inter. Musso è un portiere di cui si parla molto bene ma non è immune da errori. E’ comunque difficile fare il portiere in una grande squadra”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<