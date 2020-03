Lippi: “Qualcuno dovrebbe spiegare all’UE cosa significa essere una vera squadra”

TORINO – L’ex ct della Nazionale Marcello Lippi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva, dove ha parlato dell’attuale situazione che, sta coinvolgendo l’intero pianeta.

“Sono a casa a Viareggio, ho un po’ di spazio, faccio qualche passeggiata. Chiamo gli amici, soprattutto quelli della mia età per vedere se sono sempre tutti vivi perché ne vanno via tanti purtroppo. Leggo, ascolto, mi rattristo per tante cose, mi incavolo anche per altre. Mi dà fastidio vedere certe cose. Tipo cosa? Sono incavolato perché tutti dicono ‘Bisogna fare squadra ed essere uniti’. Mi riferisco ad esempio alla comunità europea. Sono sempre stato europeista convinto, ho sempre pensato a un continente unito dove tutte le nazioni mettono le loro forze e le loro qualità a disposizione degli altri come fa una grande squadra, è questo il senso della comunità europea. Qualcuno dovrebbe spiegare a questi signori che cosa significa essere una vera squadra. Significa cooperazione, solidarietà, mettersi a disposizione degli altri soprattutto in caso di necessità. Questo vuol dire essere una squadra. Solo così si vince, credetemi. Io vedo che ognuno pensa al proprio giardino e ai propri interessi. Questa gente non ha idea di quante cose possa fare un gruppo unito, compatto e creativo”.